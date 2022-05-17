Треть опрошенных британцев стала реже есть из-за высоких цен в стране

Почти треть опрошенных британцев вынуждена реже есть на фоне высокой инфляции в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Ipsos для Sky News.

"Многие пропускают приём пищи, меньше выходят из дома или отключили отопление, чтобы свести концы с концами. Согласно опросу более чем 2 тыс. британцев, растущие счета приводят к тому, что каждый четвертый человек пропускает приём пищи", — говорится в материале издания.

В онлайн-опросе Ipsos принял участие 2061 британец в возрасте от 16 до 75 лет. Респонденты рассказывали о мерах, которые они принимают в связи с ростом цен в стране. Около 65% ответили, что не включают отопление, 52% стали меньше тратить на развлечения, 44% вынуждены покупать продукты в более дешёвых магазинах, а 27% — пропускать приём пищи.

Согласно последнему прогнозу Банка Англии, инфляция в стране в 2022 году ускорится до 10,25%.