EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Треть опрошенных британцев стала реже есть из-за высоких цен в стране

Мир

Почти треть опрошенных британцев вынуждена реже есть на фоне высокой инфляции в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Ipsos для Sky News.

Треть опрошенных британцев стала реже есть из-за высоких цен в стране

"Многие пропускают приём пищи, меньше выходят из дома или отключили отопление, чтобы свести концы с концами. Согласно опросу более чем 2 тыс. британцев, растущие счета приводят к тому, что каждый четвертый человек пропускает приём пищи", — говорится в материале издания.

В онлайн-опросе Ipsos принял участие 2061 британец в возрасте от 16 до 75 лет. Респонденты рассказывали о мерах, которые они принимают в связи с ростом цен в стране. Около 65% ответили, что не включают отопление, 52% стали меньше тратить на развлечения, 44% вынуждены покупать продукты в более дешёвых магазинах, а 27% — пропускать приём пищи.

Согласно последнему прогнозу Банка Англии, инфляция в стране в 2022 году ускорится до 10,25%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы великобритания
Sberbank
Новости
Лавров: "Не останетесь без интернета, и я вместе с вами"
Украинская беженка поблагодарила русских солдат за спасение
Глава Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube
Хазин: Литва заплатит за русофобию так, что мало не покажется
Песков: передача Киеву российских активов будет прямым воровством
iDNES: сотни граждан Чехии отозвали свои прошения о желании воевать за Украину
Липп: СМИ Германии пишут о России 100% негатив, получая деньги от США
Володин выступил против обмена украинских нацистов
Политолог: Эрдоган может одобрить расширение НАТО, если он выдаст террористов
Глава МИД РФ Лавров: Евросоюз всё больше срастается с НАТО
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Людмила Черткова Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна Людмила Черткова Усам Оздемиров Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой Усам Оздемиров Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Лавров: "Не останетесь без интернета, и я вместе с вами"
Украинская беженка поблагодарила русских солдат за спасение
Глава Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube
Хазин: Литва заплатит за русофобию так, что мало не покажется
Песков: передача Киеву российских активов будет прямым воровством
iDNES: сотни граждан Чехии отозвали свои прошения о желании воевать за Украину
Липп: СМИ Германии пишут о России 100% негатив, получая деньги от США
Володин выступил против обмена украинских нацистов
Политолог: Эрдоган может одобрить расширение НАТО, если он выдаст террористов
Глава МИД РФ Лавров: Евросоюз всё больше срастается с НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников