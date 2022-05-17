Жан-Пьер представилась: "Я чёрная, лесбиянка, иммигрант, женщина"

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что она первый человек, который занял такой высокий пост, являясь темнокожей женщиной с нетрадиционной ориентацией.

"Я чёрная, лесбиянка, иммигрант, женщина — это всё впервые для того, кто занимает эту позицию. Меня бы здесь не было, если бы не поколения, разрушившие барьеры передо мною. Я стою на их плечах. Если бы не было поколений, которые рушили все ограничения передо мной, я не была бы здесь. Я получила преимущество благодаря их жертвам, я учусь на их превосходстве и всегда буду им признательна", — подчеркнула она, выступая с трибуны Белого дома.

Напомним, 13 мая Джен Псаки сложила с себя полномочия пресс-секретаря Белого дома. Как сообщил президент США Джозеф Байден, заменила Псаки на её посту первый заместитель Карин Жан-Пьер.