Британский экономист предрёк крах мировой рыночной системе

Мир ждёт крах глобальных отношений между государством, рынком и обществом в случае конфискации российских активов за границей, считает научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

"Это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии, которую мы создавали десятилетия", — приводит его слова Financial Times.

По данным издание, решение о заморозке российских активов странами Запада вызывает серьёзную обеспокоенность в мире. Многие государства расценивают это как "прямой захват" чужой собственности.

Ранее Минфин РФ заявлял, что Запад заморозил примерно половину валютных резервов России — около 300 млрд долларов.