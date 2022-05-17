Песков: мирных украинцев долго "оболванивали", чтобы создать анти-Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал украинцев родственным РФ народом. По мнению пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, граждане соседей страны являются мирными и талантливыми людьми, которых крайне долго "оболванивали".

"Даже ваши сверстники стали адептами этой вредной (антироссийской. — Прим. ред.), тлетворной идеологии", — подчеркнул Песков во время просветительского марафона "Новые горизонты".

По словам пресс-секретаря президента РФ, украинские власти пропагандировали идеологию в СМИ, на митингах и в ходе выступления чиновников. Представитель Кремля напомнил высказывание главы нашей страны. Путин заявлял, что злоумышленники стали формировать из Украины анти-Россию.

Ранее Россия отказалась принимать участие в специальной сессии Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие организации является "ангажированным политическим шоу".