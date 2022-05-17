Кнутов: Россия серьёзно ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Упрощать вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не следует. В результате этого Альянс, не затратив фактически ни одного доллара, получит современную и влиятельную группировку на северо-западном фланге России.

И надо признать, что эта группировка не только запирает наш флот в Санкт-Петербурге и Калининграде, но ещё и способна контролировать северный морской путь. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт считает, что, подав заявку на вступление в НАТО, и Швеция, и Финляндия допустили серьёзную ошибку. Это угрожает безопасности России, и ответ на такое решение будет дан серьёзный.

России придётся усиливать группировку войск в районе Санкт-Петербурга, заметил аналитик в беседе с Украиной.ру. Могут быть поставлены комплексы "Искандер-М", комплексы "С-400", береговой ракетный комплекс "Бастион" с ракетами "Оникс", пояснил он.

По его словам, ракеты будут нацелены на важные военные объекты на территории Швеции и Финляндии.

"Мы будем отвечать вдумчиво и серьёзно. Нам придётся привлекать значительные силы, чтобы сдержать противника на этом направлении", — заключил собеседник издания.