Песков: "Мы с главой Чечни Кадыровым критикуем друг друга по-дружески"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критику руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова в свой адрес.

Он отметил на встрече с журналистами, что с Кадыровым его связывают дружеские отношения, поэтому сообщения с критикой никак не повлияли на их общение.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески", — сказал Песков.

Ранее глава Чечни раскритиковал пресс-секретаря президента РФ за высказывание о том, что телеведущий Иван Ургант является "большим патриотом со своей точкой зрения".

Кадыров, комментируя слова Пескова, заявил, что официальный представитель Кремля "не заметил указа" о присвоении ему звания генерал-майора, однако выступил в поддержку Урганта, уехавшего за границу.

"Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами", — подчеркнул политик.