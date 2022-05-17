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Автор Юлия Миленина

Песков: президент РФ Путин знает, куда ведёт страну

Мир

Российский лидер Владимир Путин чувствует большую поддержку населения и знает, куда ведёт страну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: президент РФ Путин знает, куда ведёт страну

Выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты", пресс-секретарь Путина пояснил, что Россия воспринимает кризисы как время для обновления и совершенствования.

"Путин знает, куда ведёт страну. Его поддерживают все поколения", — сказал Песков.

Как отметил государственный деятель, на протяжении нескольких десятилетий РФ набирала темпы развития и становилась лучше, отстаивая свои интересы.

Ранее Песков сообщал, что существование России является раздражителем для коллективного Запада. По его словам, западные государства пытаются остановить развитие РФ. Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул: Москва на протяжении долгого времени пыталась "докричаться" до западных партнёров, желая договориться о гарантиях безопасности, но её никто не услышал.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин дмитрий песков
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