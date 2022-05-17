Финский адмирал Джеймс Ставридис пригласил россиян присоединиться к соотечественникам, которые полегли в Финляндии в 1939 году.
Один из руководителей финской армии призвал граждан РФ разделить участь предков, погибших в Советско-финскую войну, известную в Финляндии как Зимняя война.
"Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки 1939 года", — написал Ставридис в своём микроблоге.
Свой пост адмирал сопроводил архивными снимками, на которых военные в белой одежде передвигаются на лыжах в противогазах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс развязывает России руки. Владимир Путин на саммите ОДКБ отметил, что расширение военной инфраструктуры Финляндии вызовет ответную реакцию Москвы.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".