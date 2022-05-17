Миронов о причине вступления Финляндии в НАТО: США нужна Арктика

По мнению главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, за намерением Финляндии вступить в НАТО стоят США, мечтающие с её помощью закрепиться в Арктике, потеснив оттуда Россию.

Миронов считает, что американцы не могут смириться с абсолютным превосходством РФ в арктическом регионе, и делают всё возможное, чтобы переломить ситуацию.

"Американцам нужна Арктика — это единственный на сегодня регион, где США и их союзники проигрывают России даже в теории, не говоря о практике. Вот США и тащат в НАТО северные страны в надежде использовать их потенциал, в частности в строительстве ледоколов, для борьбы с нами. И, конечно, будут пытаться запереть наш ядерный Северный флот", — отметил Миронов.

Ранее стало известно об официальном решении Финляндии относительно вступления в Альянс, которое огласило финское правительство. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил одобрение решению Финляндии и Швеции вступить в ряды блока.