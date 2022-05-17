CNN: Турцию могут изгнать из НАТО за позицию по Финляндии и Швеции

Турция продолжает препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, такая политика может обернуться для самой республики исключением из военного блока. Об этом сообщил обозреватель CNN Дэвид Андельман.

По его словам, в НАТО впервые начали задумываться о возможном изгнании Турции после того, как три года назад лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган приобрёл у РФ системы ПВО С-400. Как пояснил журналист, новая причина для исключения появилась, когда Турция заявила о несогласии принять Финляндию и Швецию в состав альянса.

Андельман считает, что уход Турции из НАТО существенно ослабит позиции военного блока.

"Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, контролирующую Босфор и имеющую доступ к Чёрному морю", — отметил обозреватель.

Он также добавил, что правило "единогласного решения" в НАТО устарело, несмотря на приверженность альянса демократическим подходам.