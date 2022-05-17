Польский политолог Матеуш Пискорский высказал своё мнение по поводу слов экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева, заявившего о необходимости "демилитаризировать" Калининград.
Пискорский убеждён, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью, потому что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО всё будет с точностью да наоборот, и ответом России на расширение Альянса станет дополнительная милитаризация Калининграда.
"Вступление в НАТО Финляндии и Швеции точно приведет к тому, что Россия будет вынуждена усиливать военные базы и контингент в Калининградской области", — сказал эксперт в разговоре с "Народными новостями".
Пискорский подчеркнул, что приближение НАТО к российским границам на Балтике обязательно станет причиной усиления группировки войск РФ в этом регионе.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди отметила, что членство Финляндии и Швеции, помимо прочих негативных последствий этого шага, испортит их отношения с Турцией и Китаем.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".