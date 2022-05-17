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Автор Юлия Миленина

Прокаев: ВСУ могут устроить медийный рейд на территорию России

Мир

Заявления Вооружённых сил Украины (ВСУ) о якобы планируемом выходе к российским границам нужно воспринимать спокойно. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Прокаев.

Прокаев: ВСУ могут устроить медийный рейд на территорию России

По его словам, украинские военные находились в некоторых регионах РФ в самом начале спецоперации. Он призвал руководство страны подготовиться к возможным попыткам подразделений ВСУ устроить "показательный медийный рейд" на территорию России.

"ВСУ могут устроить медийный рейд на российскую территорию, сжечь какое-нибудь село, пофотографироваться и быстро оттуда уйти", — сказал специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Прокаев добавил, что украинские военные уже пытались в конце апреля сделать такой рейд, однако попали под удар со стороны РФ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Алексеевка в Глушковском районе. В результате ЧП местные жители не пострадали.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
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