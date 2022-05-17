Байден рассказал о совместном с Грецией противостоянии России

США и Греция вместе противостоят Москве и поддерживают Украину, стремясь нанести урон экономике России. Об этом заявил американский президент Джо Байден на встрече с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Вашингтоне.

"Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России", — сказал Байден.

Американский лидер также не исключил своего скорого визита в Грецию и напомнил о тесных связях с греческой общиной в США. В частности он заявил, что ему нравится прозвище "Байденопулос", которое ему дали в греческой общине Делавэра.