EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт Кнутов: моральный дух ВСУ в полном упадке
GT: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют попасть в ловушку США
Володин назвал европейцев, желающих лишить Украину зерна, "поросятами из ЕС"
Баранец: Остин позвонил Шойгу, чтобы провести разведку позиций ВС РФ
Пленный боец элитной бригады ВСУ призвал не подчиняться командирам на передовой
Общественный совет ГУ МВД по Москве прощается с Андреем Бабушкиным
Прокаев: у Киева ещё есть самолёты на заброшенных аэродромах
Автор Камиль Джабраилов

Байден рассказал о совместном с Грецией противостоянии России

Мир

США и Греция вместе противостоят Москве и поддерживают Украину, стремясь нанести урон экономике России. Об этом заявил американский президент Джо Байден на встрече с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Вашингтоне.

"Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России", — сказал Байден.

Американский лидер также не исключил своего скорого визита в Грецию и напомнил о тесных связях с греческой общиной в США. В частности он заявил, что ему нравится прозвище "Байденопулос", которое ему дали в греческой общине Делавэра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
сша греция джо байден кириакос мицотакис
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Силовые структуры
Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Силовые структуры
Синегубов: боевики ВСУ вышли к российской границе в Харьковской области
Силовые структуры
WarGonzo: под Авдеевкой уничтожена рота бойцов ВСУ
Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми
Мир. Новости мира
Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми
Последние материалы
Начался допрос украинских военнопленных с "Азовстали"
Кнутов: ВС РФ приготовили для ВСУ три котла и деморализовали силы противника
Байден рассказал о совместном с Грецией противостоянии России
Военный эксперт Кнутов: моральный дух ВСУ в полном упадке
GT: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют попасть в ловушку США
Володин назвал европейцев, желающих лишить Украину зерна, "поросятами из ЕС"
Баранец: Остин позвонил Шойгу, чтобы провести разведку позиций ВС РФ
Пленный боец элитной бригады ВСУ призвал не подчиняться командирам на передовой
Общественный совет ГУ МВД по Москве прощается с Андреем Бабушкиным
Таролог Анастасия Алейн о будущем России: "Близится окончание периода поисков и начало "душевного" союза"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников