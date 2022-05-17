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Автор Александр Шторм

Киев грозит захватом Крыма благодаря ленд-лизу: чем ответит Россия

Мир

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина захватит Крым с помощью ленд-лиза тяжёлых вооружений из США.

Киев грозит захватом Крыма благодаря ленд-лизу: чем ответит Россия

"Полное освобождение, особенно на юге, где тяжёлая местность, потому что это степь, негде прятаться, то там нам нужны тяжелые подразделения. Там мы надеемся на ленд-лиз, когда он поступит, тогда мы сможем освобождать и юг, и восток, и, я надеюсь, Крым", — рассказал скандально известный "голос и рупор" президента Украины.

"Простите за резкость и пошлость, но на такие заявления можно ответить вот так "наш Крым им в рот не поместится. Ещё раз простите" — заявил Pravda. Ru экс-капитан второго ранга Черноморского флота.

Офицер предложил "посмотреть, с чем она (Украина. — Прим. ред.) решила захватывать Крым, который — как уже многократно заявляло руководство и народ России — наш навсегда".

  • "Абрамсы" 1992 года;
  • БМП "Бредли";
  • артустановки "Палладин";
  • РСЗО "Химмарс" и MLRS;
  • ЗРК "Патриот" и NASAMS 2;
  • самолёты F-16C/D.

"У России есть чем ответить: придут — встретим"

"Это действительно тяжёлое вооружение, спору нет, но у России есть чем ответить и, главное, чем не допустить всё это до границ Крыма", — рассказал он.

"Танки, РСЗО, артиллерию уничтожат на подходе, против F-16 будут работать Су-30, Су-34 и Су-35 (ранее военные летчики рассказали, Pravda. Ru, какими будут воздушные бои ВКС с F-16. — Прим. ред.), собственно, аналогичные, точнее — более современные вооружения есть у России. И это не считая применения (потенциального) тактического ядерного оружия в случае полноценной атаки ВСУ на Крым, Россия имеет на это право по доктрине" — поясняет капитан 2-го ранга.

"США будет отдавать Украине довольно старые вооружения, хотя и "базовые" для своей армии, чтобы, условно говоря, "очистить склады" и дать своему ВПК еще миллиарды на новое производство, восполнение. Как в Сирии, Ираке и Ливии — по ним били "старыми" крылатыми ракетами, чтобы после произвести новые", считает военный эксперт.

"Что же, придут — встретим. Без шапкозакидательства, противник мотивированный и оснащённый — но это и есть наша служба, наша работа, то, что пафосно называется "есть такая профессия — Родину защищать". Для этого и существует армия, для этого и разрабатываются вооружения, учатся военному делу", — заключил он.

"Армия России использует (ещё) не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется", — ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксёнов.

О том, что атака на инфраструктуру Крыма станет "финальной точкой" для существования военного командования и всей администрации Украины, также заявлял советник руководителя Крыма Олег Крючков.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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