Экс-шпион Британии заявил о "загадочной" хвори Путина: "Чем-то точно болен"

Экс-сотрудник разведки Великобритании Кристофер Стил заявил, что российский президент Владимир Путин может быть серьёзно болен. Такой вывод бывший шпион сделал из-за развития ситуации на Украине.

Как подчеркнул Стил, вероятно, именно "неизвестная болезнь" заставляет российского лидера принимать "резкие решения" по Украине.

"Конечно, из того, что мы слышим из источников в России и других странах, следует, что Путин на самом деле довольно серьёзно болен. Не совсем ясно, что это за болезнь — неизлечимая, неизлечимая или что-то в этом роде. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения", — поделился соображениями Стил в беседе с The Daily Star.

На каком основании и по каким "симптомам" британский экс-шпион сделал такой вывод, он не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала очередное опровержение российскими властями заявлений иностранной прессы о самочувствие Путина. Так, Сергей Лавров подчеркнул, что президент чувствует себя хорошо, а о состоянии его здоровья посоветовал спросить у лидеров других стран, с которыми глава страны проводит встречи.