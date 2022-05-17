Европейская политика в отношении РФ представляет собой "непостижимую оплошность". Об этом заявил политик из Франции Стефан Буффето.
Он напомнил в своей статье для Boulevard Voltaire, что до 1917 года Российская империя была союзником Европы. Политик убеждён: после распада СССР следовало вновь интегрировать Россию в европейскую политику для обеспечения равновесия в Евразии.
Как пояснил эксперт, ЕС выбрал другой путь, подчинившись доктрине США. В ней сказано, что сближение Западной Европы и РФ недопустимо, ведь это повлечёт уход американцев из региона.
"В последние годы именно США дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену", — написал Буффето.
При этом он добавил, что не считает Россию угрозой. По его словам, сегодняшняя политика Евросоюза в отношении РФ во многом безответственна и не способствует возвращению мира.
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