Французский политик Буффето: ЕС допустил непостижимую оплошность в отношении РФ

Европейская политика в отношении РФ представляет собой "непостижимую оплошность". Об этом заявил политик из Франции Стефан Буффето.

Он напомнил в своей статье для Boulevard Voltaire, что до 1917 года Российская империя была союзником Европы. Политик убеждён: после распада СССР следовало вновь интегрировать Россию в европейскую политику для обеспечения равновесия в Евразии.

Как пояснил эксперт, ЕС выбрал другой путь, подчинившись доктрине США. В ней сказано, что сближение Западной Европы и РФ недопустимо, ведь это повлечёт уход американцев из региона.

"В последние годы именно США дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену", — написал Буффето.

При этом он добавил, что не считает Россию угрозой. По его словам, сегодняшняя политика Евросоюза в отношении РФ во многом безответственна и не способствует возвращению мира.