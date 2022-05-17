Welt: Шольц проиграл партийные выборы из-за Украины

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела поражение на внутренних выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия из-за политического "украинского курса" канцлера, заявили немецкие аналитики.

Согласно сообщению, партия Шольца показала наихудший результат за всю историю внутренних выборных кампаний.

"Социал-демократическое десятилетие", провозглашённое канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев", — считают аналитики немецкого издания WELT.

Исходя из данных, меньше 50% респондентов одобряют политику Шольца в отношении украинского кризиса, что может привести к внутреннему расколу среди представителей федеративных партий, а, как следствие, ослабить позиции канцлера в целом.