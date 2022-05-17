ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon, говорится в распространенном письменном заявлении.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. Она была разработана в рамках программы ARRW.
После отделения от самолета блок воспламенился, достигнув гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.
Тем временем, Российская Федерация создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей. Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое оружие.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".