На юге Калифорнии выпушена гиперзвуковая ракета

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon, говорится в распространенном письменном заявлении.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. Она была разработана в рамках программы ARRW.

После отделения от самолета блок воспламенился, достигнув гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.

Тем временем, Российская Федерация создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей. Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое оружие.