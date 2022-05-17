EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Энтомолог Хряпин: комары боятся запаха лимонного эвкалипта и дыма
Яровая: Биолаборатории США по периметру РФ будем рассматривать как базы НАТО
Назвавший рост цен временным Байден проигрывает инфляцию
Юрист Соловьёв: наёмники и националисты с "Азовстали" боятся российского суда
ЮНИСЕФ: украинский конфликт угрожает жизни голодающих детей по всему миру
Глава МИД Канады: Запад должен "освободить украинскую пшеницу"
Лукьянов: нейтральная Швейцария рассматривает варианты сотрудничества с НАТО
Автор Денис Постольский

На юге Калифорнии выпушена гиперзвуковая ракета

Мир

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon, говорится в распространенном письменном заявлении.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. Она была разработана в рамках программы ARRW.

После отделения от самолета блок воспламенился, достигнув гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.

Тем временем, Российская Федерация создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей. Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое оружие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
сша
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Силовые структуры
Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Силовые структуры
WarGonzo: под Авдеевкой уничтожена рота бойцов ВСУ
Силовые структуры
Синегубов: боевики ВСУ вышли к российской границе в Харьковской области
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Мир. Новости мира
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Последние материалы
Козин: старая мина, найденная у берегов Одессы, однозначно украинская
Энтомолог Хряпин: комары боятся запаха лимонного эвкалипта и дыма
Яровая: Биолаборатории США по периметру РФ будем рассматривать как базы НАТО
Назвавший рост цен временным Байден проигрывает инфляцию
Юрист Соловьёв: наёмники и националисты с "Азовстали" боятся российского суда
ЮНИСЕФ: украинский конфликт угрожает жизни голодающих детей по всему миру
Глава МИД Канады: Запад должен "освободить украинскую пшеницу"
Лукьянов: нейтральная Швейцария рассматривает варианты сотрудничества с НАТО
Кива: сдача в плен боевиков с "Азовстали" — начало краха режима Зеленского
Войска РФ получили эшелон новейших танков Т-90М под "Прощание славянки"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников