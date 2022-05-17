Политолог Фёдор Лукьянов заявил, что Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, колеблется.
По его мнению, образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась, обдумывая варианты своего сотрудничества со странами НАТО.
"Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе", — сообщил Лукьянов.
Политолог заявил, что думать о том, что Швейцария реально боится Россию "фантазии не хватит". По мнению Лукьянова здесь дело совсем в другом.
"Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении", — написал политолог.
Именно по этой причине, по версии Лукьянова, Швейцария начала в очередной раз обдумывать свою позицию нейтральной страны.
Минобороны Швейцарии готовит отчёт о возможных вариантах обеспечения безопасности страны. В число предложенных вариантов входят совместные учения Швейцарии и НАТО.
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