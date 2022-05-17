Назвавший рост цен временным Байден проигрывает инфляцию

Американский лидер Джо Байден, летом 2021 года называвший рост цен в США временным явлением, проигрывает битву с инфляцией, сообщает Newsweek.

"Байден проигрывает битву с инфляцией спустя 300 дней после того, как он назвал ее "временной", — пишет издание.

Отмечается, что годовая инфляция в прошлом июне ускорилась до 5,4%, что стало пиковым показателем с августа 2008 года. Тогда говорилось о том, что инфляция достигла своего максимума.

Однако спустя 300 дней после выступления Байдена цены продолжают расти, а показатель годовой инфляции выше, чем прошлым летом. В апреле индекс потребительских цен США вырос на 8,3% в годовом исчислении, в марте составлял 8,5%.

США со своей политикой перешли к тому, что хотят "любой ценой ослабить Россию". Среди рисков такой политики называется возможность термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами.