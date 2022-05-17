Американцам грозит "Армагеддон" из-за украинской политики Байдена

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить "ядерный Армагеддон", пишет обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар.

Он назвал "опасной и стремительной" эскалацией политику поставок оборонительного оружия на Украину.

В статье говорится о том, что Вашингтон встал на "скользкую дорожку затягивания военных действий", в результате чего США наверняка "окажутся не там, где хотели".

Поплар указал на то, что США со своей политикой перешли к тому, что хотят "любой ценой ослабить Россию". Среди рисков такой политики называется возможность термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами.

Обозреватель отмечает, что среди последствий таких действий Вашингтона может быть "ядерный Армагеддон".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Кремль пытается "нагнать ужас на весь мир". По его словам, недавно в Москве возобновили ядерный шантаж, а к таким угрозам необходимо относиться осторожно, ведь "у Путина могут сдать нервы".