Лидерам стран-участниц Евросоюза не удалось прийти к единогласному мнению по поводу ввода запрета на поставки российского газа и шестого пакета антироссийских санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам Борреля, ЕС предложил запретить весь импорт нефти из России и исключение Сбербанка из международной платёжной сети SWIFT. Однако в контексте газового и нефтяного эмбарго, Венгрия по-прежнему выступает против.
"Даже не было в повестке дня попытки договориться, потому что мы знали, что это невозможно", — сказал Боррелл на брифинге. — Но у нас была очень конструктивная дискуссия о причинах нежелания некоторых государств-членов — не только о запрете на нефть, но и о других элементах пакета санкций".
Ранее Венгрия заявляла, что проголосует за топливное эмбарго в отношении России, только если ЕС гарантирует решение проблем для страны, которые "запрет создаст".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".