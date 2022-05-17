Боррель: ЕС не может договориться о шестом пакете санкций и эмбарго против РФ

Лидерам стран-участниц Евросоюза не удалось прийти к единогласному мнению по поводу ввода запрета на поставки российского газа и шестого пакета антироссийских санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, ЕС предложил запретить весь импорт нефти из России и исключение Сбербанка из международной платёжной сети SWIFT. Однако в контексте газового и нефтяного эмбарго, Венгрия по-прежнему выступает против.

"Даже не было в повестке дня попытки договориться, потому что мы знали, что это невозможно", — сказал Боррелл на брифинге. — Но у нас была очень конструктивная дискуссия о причинах нежелания некоторых государств-членов — не только о запрете на нефть, но и о других элементах пакета санкций".

Ранее Венгрия заявляла, что проголосует за топливное эмбарго в отношении России, только если ЕС гарантирует решение проблем для страны, которые "запрет создаст".