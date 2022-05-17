Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми

По словам президента Украины Владимира Зеленского, военные с "Азовстали" нужны Украине живыми.

Зеленский сказал, что операция по спасению военных с территории завода продолжается. Он заявил, что именно благодаря украинской стороне произошло освобождение военных.

"Благодаря действиям Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят", — заявил он.

Совсем недавно украинские власти не разрешали своим бойцам сдаваться в плен, угрожая расстрелом. Зелеский подбадривал их и в своих ежедневных видео говорил, что страна гордится защитниками Мариуполя. Однако, по всей видимости, ситуация настолько плачевная для киевских властей, что они не нашли другого способа, как можно обыграть всю эту ситуацию в информационном поле. Зеленский также переобулся в воздухе и теперь заявляет, что главное для них — это жизни военных.

"Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", — заявил Зеленский.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что с территории "Азовстали" вывезли 53 тяжелораненых украинских военных. Их направили в больницу в Новоазовске.

Киевские власти заявили, что военные с "Азовстали" вернутся домой путём обмена на российских военных.