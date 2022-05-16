Эксперт: за инфляцию в США несут ответственность все американские президенты

Роль американского президента Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего — в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, сообщает "Прайм" со ссылкой на специалиста в области политэкономических исследований Василия Колташова.

По его словам, президент США не виноват в полной мере в текущей инфляции в США. За неё ответственны все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего. Особенно Колташов отмечает в этом "заслуги" Барака Обамы, так как проводимая им и Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вкупе с заливанием финансовых рынков деньгами вызвало рост инфляции, который и наблюдается в настоящее время в Соединенных Штатах.

Байден и его сподвижники только ускорили этот процесс — не сдали Украину, а превратили её в поле битвы против России, втянув в ситуацию Европу, что ускорило рост инфляции, отметил эксперт.

Напомним, один из богатейших людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос обвинил власти США в инфляции и попытке отвлечь людей от её причин.