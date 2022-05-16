Шольц заявил, что Россия не должна выйти победителем из конфликта вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо избегать эскалации вокруг ситуации на Украине, предпринимая обдуманные действия.

"Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения", — заявил он.

По его словам, Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Постановка других целей "была бы неверной ввиду того факта", что Россия является ядерной державой, отметил канцлер.

Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины.

Франция и Германия склонны оказать давление на Украину, чтобы Киев подписал мирное соглашение с Россией, как только российские военные уничтожат последние очаги сопротивления в Донбассе. Об этом заявил отставной офицер британской армии Ричард Кемп.