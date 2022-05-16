Допрос украинских военнопленных с "Азовстали" начнётся утром 17 мая

16 мая стало известно, что раненых боевиков из нацбатальона "Азов"*, вывозят в больницу Новоазовска. Допрос военнопленных начнётся утром 17 мая, сообщила корреспондент "Первого канала".

Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова рассказала, что, по полученным данным, на территории завода "Азовсталь" были блокированы более 2 тысяч человек. В их число входили не только боевики, но и их беременные жёны, работники завода и мирные граждане. Утром в понедельник в плен сдались десять военных, а позднее в ходе переговоров с территории "Азовстали" вывезли ещё 51 тяжелораненого. По данным Куксенковой, раненые боевики сейчас находятся под охраной в больнице. Остальных «азовцев»* сейчас везут в лагерь в посёлок Еленовка, а их допрос начнётся в четыре утра.

Вечером 16 мая главарь "Азова"* Прокопенко записал видео, в котором фактически признал поголовную сдачу в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ