Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Один из богатейших людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос обвинил власти США в инфляции и попытке отвлечь людей от её причин.

"Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьёт по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию", — считает миллиардер.

Так предприниматель прокомментировал заявление администрации Джо Байдена, ставшее ответом на серию его твитов в предыдущие дни.

13 мая глава государства, не обращаясь конкретно к Безосу, написал в Twitter: "Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю [налогов]".

"Повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе — это просто попытка ввести в заблуждение", — ответил Безос Байдену.

Позже миллиардер написал: "Администрация очень пыталась влить еще больше денег в уже перегретую экономику, и только [сенатор Джо] Манчин спас их от их самих. Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего бьёт по самым необеспеченным".

Американский политэксперт и писатель Джонатан Чейт считает, что президентство Джо Байдена "на грани провала" и, если бы выборы состоялись этой осенью, он проиграл бы Дональду Трампу.

По словам эксперта, особой вины самого Байдена в происходящем нет, "он оказался в ловушке между хорошо финансируемым левым крылом, которое отравило имидж партии, которая теперь воспринимается избирателями не иначе, как слугой для бизнес-элиты".