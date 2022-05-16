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Автор Юлиана Смирнова

Эксперт Литовкин: опасно недооценивать ВС Украины

Мир

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что не стоит недооценивать украинских военных.

Эксперт Литовкин: опасно недооценивать ВС Украины

По словам Литовкина, обстановка для Киева складывается непросто. Это видно даже из тех новостей, которые публикуют украинские СМИ, хотя машина пропаганды там мощнейшая.

"В Telegram-каналах появилось множество сообщений о больших проблемах с подвозом на позиции ВСУ и нацбатов техники, вооружений, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов", — рассказал Литовкин "Российской газете".

Военные ВСУ записывают обращения к президенту Владимиру Зеленскому, иностранным лидерам, бойцы просят помощи, жалуются, что их бросили, но это не афишируется в украинских СМИ, которые находятся под тотальным контролем Киева. По мнению Литовкина, всё это говорит о серьёзных проблемах армии Украины.

"Посмотрите даже на ситуацию вокруг острова Змеиный. Это же катастрофа для ВСУ. Потеряли там кучу людей, самолеты, вертолеты, большое количество беспилотников, в том числе "Байрактары". Лишились нескольких боевых катеров. А в результате так ничего и не добились", — отметил эксперт.

Остров имеет важное значение для Киева, потому что по морю в Одессу доставлялось оружие НАТО, а теперь остров находится в руках армии РФ.

"Я не служу в нашем Генштабе и многого, разумеется, не знаю. Однако даже той информации, что проходит по Змеиному в открытом формате, вполне достаточно для некоторых выводов. <…> Со Змеиного можно отслеживать многое в прибрежной зоне, что будет особенно важно, когда дело дойдет до освобождения Одессы", — заявил Литовкин.

По мнению эксперта, в Киеве всё прекрасно понимают, поэтому они стараются вернуть контроль над островом, но пока все попытки были провальными. Литовкин отметил, что Киев умеет не только создавать фейки, но и раздувать незначительные победы до необходимых размеров.

"Новые герои им (Киеву. — Прим. ред.) тоже нужны. Загнали наши остатки "азовцев"*, как крыс, в подвалы "Азовстали". Зеленский объявил их мучениками и героями. Но что дальше? <…> Нам они тоже очень нужны. Но не ценой больших и тем более неоправданных потерь. Все эти разглагольствования, что мы Украину в любой момент чуть ли не шапками закидаем, — пустая и опасная болтовня", — заявил Литовкин.

Он добавил, что опасно недооценивать противника. ВСУ, по его мнению, несмотря на большие проблемы, они по-прежнему сильны.

"Одним освобождением Мариуполя и разгромом "Азова" военные задачи спецоперации не решены. <…> Поэтому нашим ребятам ни в коем случае нельзя расслабляться. Работы на Донбассе и Украине для них ещё много".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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