Эксперт Литовкин: опасно недооценивать ВС Украины

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что не стоит недооценивать украинских военных.

По словам Литовкина, обстановка для Киева складывается непросто. Это видно даже из тех новостей, которые публикуют украинские СМИ, хотя машина пропаганды там мощнейшая.

"В Telegram-каналах появилось множество сообщений о больших проблемах с подвозом на позиции ВСУ и нацбатов техники, вооружений, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов", — рассказал Литовкин "Российской газете".

Военные ВСУ записывают обращения к президенту Владимиру Зеленскому, иностранным лидерам, бойцы просят помощи, жалуются, что их бросили, но это не афишируется в украинских СМИ, которые находятся под тотальным контролем Киева. По мнению Литовкина, всё это говорит о серьёзных проблемах армии Украины.

"Посмотрите даже на ситуацию вокруг острова Змеиный. Это же катастрофа для ВСУ. Потеряли там кучу людей, самолеты, вертолеты, большое количество беспилотников, в том числе "Байрактары". Лишились нескольких боевых катеров. А в результате так ничего и не добились", — отметил эксперт.

Остров имеет важное значение для Киева, потому что по морю в Одессу доставлялось оружие НАТО, а теперь остров находится в руках армии РФ.

"Я не служу в нашем Генштабе и многого, разумеется, не знаю. Однако даже той информации, что проходит по Змеиному в открытом формате, вполне достаточно для некоторых выводов. <…> Со Змеиного можно отслеживать многое в прибрежной зоне, что будет особенно важно, когда дело дойдет до освобождения Одессы", — заявил Литовкин.

По мнению эксперта, в Киеве всё прекрасно понимают, поэтому они стараются вернуть контроль над островом, но пока все попытки были провальными. Литовкин отметил, что Киев умеет не только создавать фейки, но и раздувать незначительные победы до необходимых размеров.

"Новые герои им (Киеву. — Прим. ред.) тоже нужны. Загнали наши остатки "азовцев"*, как крыс, в подвалы "Азовстали". Зеленский объявил их мучениками и героями. Но что дальше? <…> Нам они тоже очень нужны. Но не ценой больших и тем более неоправданных потерь. Все эти разглагольствования, что мы Украину в любой момент чуть ли не шапками закидаем, — пустая и опасная болтовня", — заявил Литовкин.

Он добавил, что опасно недооценивать противника. ВСУ, по его мнению, несмотря на большие проблемы, они по-прежнему сильны.

"Одним освобождением Мариуполя и разгромом "Азова" военные задачи спецоперации не решены. <…> Поэтому нашим ребятам ни в коем случае нельзя расслабляться. Работы на Донбассе и Украине для них ещё много".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ