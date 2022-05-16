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Автор Юлиана Смирнова

Эксперт Норин: в Славянске и Краматорске уничтожать противника нужно вне города

Мир

Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что в Славянске и Краматорске уничтожать противника нужно вне города.

Эксперт Норин: в Славянске и Краматорске уничтожать противника нужно вне города

По мнению Норина, военные РФ сделали свои выводы после боёв в Мариуполе, а полевые командиры поняли тактику ВСУ в обороне. Эти знания, по словам эксперта, помогут ВС РФ в будущем.

Норин выразил надежду, что дальнейшие бои пройдут также, как и в Мариуполе, не считая "Азовстали". По его наблюдениям, взятие Мариуполя прошло относительно быстро, и противник не смог скрыться от ВС РФ. Однако он отметил, что не хотел бы видеть Славянск и Краматорск в таком же состоянии.

"Лучше всего их (Противников. — Прим. ред.) окружать, нарезать котёл и уничтожать в сельской местности, не позволяя им отходить в города. Но в случае с Донбассом мы этому помешать не можем. Там уже идут бои в городах", — посоветовал Норин в интервью Украине.ру.

Славянск и Краматорск, по мнению эксперта, не менее сложные для взятия, чем Мариуполь, потому что они уже поменьше. Но при этом тоже считаются крупными городами со своими промзонами.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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