"Сомали" взяли ключевую высоту на Авдеевском направлении

Отдельный штурмовой батальон "Сомали" Народной милиции ДНР в районе Авдеевки занял ключевую высоту на восточном фланге — посёлке Великая Новоселка-2.

Отмечается, что за её взятие донбасским военным пришлось тяжело бороться в боях.

По словам военных батальона "Сомали", посёлок полностью разбит артиллерией отступающих военнослужащих украинской армии, а до полного запечатывания авдеевского котла остается совсем немного.

Ранее военный корреспондент Семён Пегов опубликовал кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых показана работа танков штурмового отряда "Сомали", а также боевого расчёта ЗУ-23 Второго территориального батальона Народной милиции ДНР.