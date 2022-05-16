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Автор Елена Ивченко

"Сомали" взяли ключевую высоту на Авдеевском направлении

Мир

Отдельный штурмовой батальон "Сомали" Народной милиции ДНР в районе Авдеевки занял ключевую высоту на восточном фланге — посёлке Великая Новоселка-2.

Отмечается, что за её взятие донбасским военным пришлось тяжело бороться в боях.

По словам военных батальона "Сомали", посёлок полностью разбит артиллерией отступающих военнослужащих украинской армии, а до полного запечатывания авдеевского котла остается совсем немного.

Ранее военный корреспондент Семён Пегов опубликовал кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых показана работа танков штурмового отряда "Сомали", а также боевого расчёта ЗУ-23 Второго территориального батальона Народной милиции ДНР.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
сомали
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