Эрдоган не поддержал вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за террористов

Анкара выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что не поддерживает пополнение альянса террористами.

"Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются. Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов", — сказал Эрдоган на брифинге.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указывал, что Анкара озабочена тем, что Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации. Он отметил, что в частности Стокгольм помогает им вооружением.