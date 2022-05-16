Анкара выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что не поддерживает пополнение альянса террористами.
"Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются. Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов", — сказал Эрдоган на брифинге.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указывал, что Анкара озабочена тем, что Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации. Он отметил, что в частности Стокгольм помогает им вооружением.
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