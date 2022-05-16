Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу, сообщил Елисейский дворец.
В воскресенье, 15 мая Швеция вслед за Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. По словам шведского премьера Магдалены Андерссон, членство страны в альянсе укрепит безопасность Швеции.
Ранее Макрон положительно отреагировал на вступление Финляндии в НАТО.
После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Финляндия и Швеция допустили отказ от нейтрального статуса и объявили о вступлении в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщили, что альянс готов принять в свой состав эти скандинавские страны.
Министерство иностранных дел РФ пообещало дать "военно-технический ответ" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что при таком сценарии эти страны могут стать возможными целями для российской армии.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.