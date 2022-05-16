Макрон всецело поддержал вступление Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу, сообщил Елисейский дворец.

В воскресенье, 15 мая Швеция вслед за Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. По словам шведского премьера Магдалены Андерссон, членство страны в альянсе укрепит безопасность Швеции.

Ранее Макрон положительно отреагировал на вступление Финляндии в НАТО.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Финляндия и Швеция допустили отказ от нейтрального статуса и объявили о вступлении в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщили, что альянс готов принять в свой состав эти скандинавские страны.

Министерство иностранных дел РФ пообещало дать "военно-технический ответ" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что при таком сценарии эти страны могут стать возможными целями для российской армии.