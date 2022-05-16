Убитых бойцов теробороны Украины будут списывать на COVID

В Генштабе Украины, похоже, нашли способ если не поднять боевой дух тех, кого призывают на службу в отряды территориальной обороны, то по крайней мере "уменьшить цифры потерь" среди необученных военному делу людей.

В украинских соцсетях появилась информация о том, что считать убитых теробороновцев теперь будут по новой "схеме":

всех, кто погиб и чьи тела остались "на территории, занятой врагом", будут "списывать", как … погибших от коронавируса.

Говорят, что "методика" уже утверждена Офисом президента. И, вероятно, скоро будет рекомендована для "учёта" всех потерь ВСУ и нацгвардии.

Напомним, в настоящее время в ВСУ распространена практика объявлять погибших без вести пропавшими, чтобы не выплачивать семьям положенных компенсаций. Что же касается наспех собранных отрядов территориальной обороны, то мобилизованные в них украинцы категорически не хотят воевать. И либо сдаются при первой же возможности, либо попросту разбегаются.