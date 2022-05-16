Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, если военный конфликт в стране продлится свыше трёх месяцев, правительство будет вынуждено сократить зарплаты, пенсии, соцпособия и увеличить налоги.
"Если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать болезненные меры — сокращать бюджетные расходы, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги", — приводит его слова издание The Economist.
По словам главы Минфина, ежемесячный дефицит финансов составляет примерно пять млрд долларов, особенно большим бременем являются зарплаты военным, отметив, что до настоящего времени правительству удавалось выполнять весь пакет социальных гарантий бюджета.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.