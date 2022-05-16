Киев повысит налоги и сократит пенсии, если война продлится свыше трёх месяцев

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, если военный конфликт в стране продлится свыше трёх месяцев, правительство будет вынуждено сократить зарплаты, пенсии, соцпособия и увеличить налоги.

"Если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать болезненные меры — сокращать бюджетные расходы, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги", — приводит его слова издание The Economist.

По словам главы Минфина, ежемесячный дефицит финансов составляет примерно пять млрд долларов, особенно большим бременем являются зарплаты военным, отметив, что до настоящего времени правительству удавалось выполнять весь пакет социальных гарантий бюджета.