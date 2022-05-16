Андерссон: "Швеция сообщит НАТО о её желании вступить в альянс"

Глава шведского правительства Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм сообщит военному блоку о желании страны стать членом НАТО.

"Мы проинформируем НАТО, что хотим присоединиться к альянсу", — проводит её слова шведская радиостанция Sveriges Radio.

После начала РФ спецоперации на Украине Швеция и Финляндия допустили вступление в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, обе страны смогут быстро получить членство в НАТО.

В свою очередь, глава шведского министерства обороны Петер Хультквист заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет способствовать усилению обороноспособности этих в Северном регионе.