Глава шведского правительства Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм сообщит военному блоку о желании страны стать членом НАТО.
"Мы проинформируем НАТО, что хотим присоединиться к альянсу", — проводит её слова шведская радиостанция Sveriges Radio.
После начала РФ спецоперации на Украине Швеция и Финляндия допустили вступление в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, обе страны смогут быстро получить членство в НАТО.
В свою очередь, глава шведского министерства обороны Петер Хультквист заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет способствовать усилению обороноспособности этих в Северном регионе.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.