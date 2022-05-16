Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra. В 2023 году конкурс должен пройти на Украине. В стране уже выбирают место для проведения соревнования.
Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, где может быть организован европейский музыкальный конкурс. Он уверен, что Украина в 2023 году сможет провести масштабное европейское мероприятие.
"Кто-то уже начинает говорить: а давайте искать запасные площадки. Нет. Это 100%. Где именно: в восстановленном Мариуполе или каком-то другом городе, думаю коллеги будут советоваться. Думаю, этот вопрос будем обсуждать", — объяснил Ткаченко.
Ранее в Испании заявили, что готовы взять на себя организацию "Евровидения" в 2023 году, при условии, если Украина этого не сможет сделать.
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