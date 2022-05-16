Президент Heritage Робертс: помощь Украине — типичная игра США

В конгрессе США обсуждается предоставление очередного пакета помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Представитель крупного американского фонда Heritage Кевин Робертс высказался против подобной инициативы и отметил, что Вашингтон ведёт ошибочную политику в отношении украинского конфликта. Он считает, что единственным способом "сдерживания" России и Китая может быть только сильная Америка.

"Что не поможет сдержать Россию, так это типичная игра Вашингтона, которая заключается в использовании попавшего в кризисную ситуацию народа для выделения пакета помощи на 40 млрд долларов без каких-либо дискуссий и проверок", — цитирует мнение Робертса Fox News.

Президент фонда убеждён, что в первую очередь Белый дом должен расставить приоритеты в пользу внутренних проблем США, а не устраивать "внешнеполитическую игру". В результате действий администрации Джо Байдена страдают прежде всего сами американцы, поскольку уровень инфляции продолжает расти.