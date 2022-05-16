После прекращения поставок из России и Белоруссии дизельного топлива украинские аграрии испытывают дефицит энергоресурсов.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал о тревожной нехватке дизельного топлива, необходимого для работы сельхозтехники.
"В конце апреля — начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", — объяснил Сольский.
Глава аграрной отрасли отметил, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме". Проблемы возникли после прекращения поставок из России и Белоруссии.
Украина, по словам Сольского, испытывает дефицит цистерн, поэтому полноценная транспортировка топлива из западных стран застопорилась.
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