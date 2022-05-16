Министр аграрной политики Украины пожаловался на дефицит дизельного топлива

После прекращения поставок из России и Белоруссии дизельного топлива украинские аграрии испытывают дефицит энергоресурсов.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал о тревожной нехватке дизельного топлива, необходимого для работы сельхозтехники.

"В конце апреля — начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", — объяснил Сольский.

Глава аграрной отрасли отметил, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме". Проблемы возникли после прекращения поставок из России и Белоруссии.

Украина, по словам Сольского, испытывает дефицит цистерн, поэтому полноценная транспортировка топлива из западных стран застопорилась.

Ранее глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в том, что она ворует зерно на востоке Украины.