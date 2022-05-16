На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация раненых украинских националистов, их отправят в госпитали ДНР.
"Эвакуация раненых началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", — написал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф".
Ранее засевшие в катакомбах комбината "Азовсталь" в Мариуполе боевики поняли, что ни мировое сообщество, ни правительство Украины не будет их эвакуировать. Утром 16 мая националисты начали выходить с катакомб завода с белыми флагами.
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