Ходаковский: "На "Азовстали" началась эвакуация раненых националистов"

На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация раненых украинских националистов, их отправят в госпитали ДНР.

"Эвакуация раненых началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", — написал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф".

Ранее засевшие в катакомбах комбината "Азовсталь" в Мариуполе боевики поняли, что ни мировое сообщество, ни правительство Украины не будет их эвакуировать. Утром 16 мая националисты начали выходить с катакомб завода с белыми флагами.