Читатели Haber7: на вступление Финляндии и Швеции в НАТО нужно наложить вето

По мнению турецких читателей, Швеции и Финляндии необходимо запретить вступать в НАТО, чтобы не усугублять ситуацию на Украине и во всём мире.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пока не может одобрить вступление этих двух стран в Альянс. В свою очередь, лидеры Швеции и Финляндии озвучили намерение непосредственно обсуждать этот вопрос с Эрдоганом.

Турецкие комментаторы издания Haber7 уверены, что Турции не нужно одобрять членство этих стран в НАТО.

"Если Турция поддержит членство Швеции, это будет позором", — считает один из читателей. "Пока военный конфликт на Украине не закончится, нужно накладывать вето. В противном случае это будет подливанием масла в огонь", — уверен другой комментатор. "Однозначно нужно твердо стоять на своем. Предадут в тот же момент, когда станут членами НАТО", — подвели итог читатели.

15 мая стало известно, что Швеция и Финляндия намереваются одновременно направить заявки на членство в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, приветствовал решение Швеции и Финляндии стать членами Альянса.