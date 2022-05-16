По мнению турецких читателей, Швеции и Финляндии необходимо запретить вступать в НАТО, чтобы не усугублять ситуацию на Украине и во всём мире.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пока не может одобрить вступление этих двух стран в Альянс. В свою очередь, лидеры Швеции и Финляндии озвучили намерение непосредственно обсуждать этот вопрос с Эрдоганом.
Турецкие комментаторы издания Haber7 уверены, что Турции не нужно одобрять членство этих стран в НАТО.
"Если Турция поддержит членство Швеции, это будет позором", — считает один из читателей.
"Пока военный конфликт на Украине не закончится, нужно накладывать вето. В противном случае это будет подливанием масла в огонь", — уверен другой комментатор.
"Однозначно нужно твердо стоять на своем. Предадут в тот же момент, когда станут членами НАТО", — подвели итог читатели.
15 мая стало известно, что Швеция и Финляндия намереваются одновременно направить заявки на членство в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, приветствовал решение Швеции и Финляндии стать членами Альянса.
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