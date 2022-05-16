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Автор Елена Ивченко

Стремоусов о присоединении Херсонщины к РФ: "Вопрос времени"

Мир

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов убеждён, что присоединение региона к Российской Федерации все лишь вопрос времени, потому как люди ещё бояться говорить о своём желании быть в составе России.

Стремоусов о присоединении Херсонщины к РФ: "Вопрос времени"

"В элементах страха, насилия, постоянной угрозы жизни люди, конечно, побаиваются высказывать свои внутренние мотивы войти в состав Российской Федерации", — подчеркнул он.

По его словам, администрация ведёт с жителями региона работу в этом направлении, отметив, что есть определённые успехи.

"Есть серьезное продвижение — люди уже не боятся, уже многие открыто заявляют свою позицию. Я думаю, вопрос времени — интеграция в Российскую Федерацию. Этот вопрос мы максимально ускоряем", — заключил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков заявил, что референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы херсонская область
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