Калын: "Вести против России карательную позицию бесполезно"

Главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын считает, что усиливать давление на Москву, чтобы её покарать, бесполезно, добавив, что Анкара должна придерживаться "тонкого дипломатического баланса".

"Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс после вторжения России в Украину, чтобы она могла способствовать возможному прекращению войны путем переговоров. Хотя Анкара критикует вторжение Москвы и ее действия на поле боя, было бы бесполезно занимать более "карательную" позицию в отношении России, — цитирует его слова Reuters.

По его словам, для успешного ведения мирных переговоров России и Украине необходим надёжный переговорщик, который сможет разговаривать с обоими сторонами.