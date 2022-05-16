EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Артиллерист из ДНР рассказал о работе в Донбассе: мстим за каждого офицера
"Сотая" бригада уничтожает украинских боевиков прямо в окопах
Рябков: если НАТО назовёт РФ непосредственной угрозой, придётся соответствовать
Сивков объяснил, почему США мечтают запретить "Сарматы": огромная сила
ВС РФ ведут штурм в районе трассы Авдеевка-Константиновка в ДНР
На Украине ликвидирован белорусский нацист "Волат"
Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием
Автор Елена Ивченко

Калын: "Вести против России карательную позицию бесполезно"

Мир

Главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын считает, что усиливать давление на Москву, чтобы её покарать, бесполезно, добавив, что Анкара должна придерживаться "тонкого дипломатического баланса".

"Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс после вторжения России в Украину, чтобы она могла способствовать возможному прекращению войны путем переговоров. Хотя Анкара критикует вторжение Москвы и ее действия на поле боя, было бы бесполезно занимать более "карательную" позицию в отношении России, — цитирует его слова Reuters.

По его словам, для успешного ведения мирных переговоров России и Украине необходим надёжный переговорщик, который сможет разговаривать с обоими сторонами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Мир. Новости мира
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Последние материалы
Калын: "Вести против России карательную позицию бесполезно"
Депутат Хамзаев посчитал заказной публикацию, где его назвали "идиотом"
Артиллерист из ДНР рассказал о работе в Донбассе: мстим за каждого офицера
"Сотая" бригада уничтожает украинских боевиков прямо в окопах
На Таганке вместо Музея ретро-автомобилей может появиться элитный ЖК Года Нисанова
Сивков объяснил, почему США мечтают запретить "Сарматы": огромная сила
Рябков: если НАТО назовёт РФ непосредственной угрозой, придётся соответствовать
ВС РФ ведут штурм в районе трассы Авдеевка-Константиновка в ДНР
На Украине ликвидирован белорусский нацист "Волат"
Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников