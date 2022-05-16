На Украине ликвидирован белорусский нацист "Волат"

На Украине ликвидирован ещё один иностранный наёмник. Он приехал воевать против русских из Белоруссии. Об этом сообщает агентство ANNA-NEWS.

Утверждается, что речь идёт о наёмнике с позывным Павел "Волат". Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2016 года, когда подписал контракт с ВСУ и был отправлен на фронт.

Летом прошлого года уже появлялись сообщения о гибели "Волата". Однако позже выяснилось, что он был ранен. Наёмник получил осколочные ранения в голову и область сердца и находился в искусственной коме, однако ему удалось выжить.

"Волат" был известен также и своей пропагандистской деятельностью. Так, он снимался в военном ролике, где читал стихи на белорусском языке и стрелял в сторону позиций бойцов Новороссии.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как издевались над ними польские офицеры на заводе "Заря" в Рубежном.