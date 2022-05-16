Власти Евросоюза ожидают наступление мирового кризиса из-за событий на Украине

Мировую экономику ждёт глубокий продовольственный и энергетический кризис из-за ситуации на Украине, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Это вызывает озабоченность, заявил он.

"Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия", — сказал Боррель на заседания глав МИД стран ЕС.

О глобальном продовольственном кризисе ранее также предупреждал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, к нему могут привести антироссийские санкции.