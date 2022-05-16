МИД России не рассматривает обмен Бута на баскетболистку Грайнер

Москва пока не готова обсуждать возможность обмена осуждённого в США россиянина Виктора Бута на задержанную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он призвал дождаться окончания суда по делу граждански США.

"Без завершения судебных процедур в принципе говорить о чём бы то ни было просто неправильно, ошибочно и оснований для этого нет", — сказал дипломат журналистам.

В настоящее время Бут отбывает 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью продажи оружия одной из группировок в Колумбии, которую в США считают террористической. Грайнер была задержана в феврале в московском аэропорту за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.