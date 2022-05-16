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Автор Светлана Нерадовская

Глава МИД Литвы: одна Венгрия держит в заложниках весь ЕС

Мир

По мнению литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, одна-единственная Венгрия, не желающая согласиться с введением эмбарго на российскую нефть, держит в заложниках весь ЕС.

Глава МИД Литвы: одна Венгрия держит в заложниках весь ЕС

"В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса… Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках", — сказал Ландсбергис накануне заседания в Брюсселе с участием глав МИД Евросоюза.

Темой встречи стали новые санкции против РФ.

Евросоюзом уже было принято пять пакетов антироссийских санкций, ставшие следствием событий на Украине. В шестом пакете санкций, который сейчас обсуждается, планировалось ввести эмбарго на российскую нефть. Однако отдельные страны ЕС, в частности, Венгрия, не соглашаются с отказом от энергоресурсов из России, понимая, что отрицательные последствия для их собственных экономик будут слишком серьёзными.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия евросоюз
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