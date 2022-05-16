Полянский: прокси-война Запада не помешает завершить спецоперацию на Украине

Западная прокси-война не помешает армии РФ завершить спецоперацию на Украине и достичь заявленных целей. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, прокси-война Запада выражается в регулярных поставках оружия Киеву.

"Это, конечно, преступная тактика, но, думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены", — отметил Полянский в эфире Первого канала.

Он добавил, что термин "прокси-война" применяется, когда страны ведут боевые действия "не своими руками", предоставляя военную технику непосредственному участнику конфликта.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что прокси-война с Североатлантическим альянсом уже идёт. Как пояснил эксперт, военные НАТО давно готовили ВСУ не к обороне, а к наступлению на Крым и Донбасс.