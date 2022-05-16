Туманян: игра Зеленского в полководца доказывает его оторванность от реальности

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает внешнюю и внутреннюю политику государства в качестве сцены для игры. Об этом заявил политолог Гарник Туманян.

По его словам, актёрское прошлое Зеленского перешло в актёрское настоящее.

"Отсюда и трансформация его риторики на роль полководца", — сказал эксперт в интервью изданию "Ридус".

Как отметил политолог, Зеленский выбрал путь откровенного шантажа ЕС и США, требуя новых преференций, вооружений и финансовой помощи для Киева. Туманян считает, что глава Украины теряет чувство реальности, играя в популизм.

Он подчеркнул: Зеленский — пример "деградации политического лидера". Политолог назвал украинского президента "слабым во всех смыслах этого слова человеком", который не способен руководить государством в периоды серьёзных потрясений.

Эксперт добавил, что антироссийская политика Зеленского и игра на западную публику приведут Украину к катастрофе, а мир — к глобальному кризису.