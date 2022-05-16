EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Киев отбирает у ВСУ грузовики для вывоза зерна: за ленд-лиз надо платить

Мир

Киевский режим устроил перепись военных грузовых автомобилей украинской армии. Для вывоза зерна за границу на Украине не хватает машин.

Киев отбирает у ВСУ грузовики для вывоза зерна: за ленд-лиз надо платить

Ответственное за логистику подразделение командования ВСУ занялось сбором данных об имеющихся в воинских частях грузовых автомобилях. Все арсеналы, артиллерийские склады и базы ГСМ должны срочно предоставить Генштабу перечень находящейся на ходу техники.

Сообщается, что передать имеющийся транспорт необходимо для перевозки продукции гражданского назначения. Нет никаких сомнений, что имеется в виду зерно. Согласно данным источников, несколько автомобилей уже пересекли границу с Польшей.

Западные страны поставляют оружие на Украину вовсе не бесплатно, в качестве оплаты они забирают из страны сельхозпродукцию. Европа всерьёз боится грядущего продовольственного кризиса, а потому старается быстрее вывезти украинское зерно, используя весь возможный транспорт.

Применение именно военных автомобилей преследует ещё одну цель: так от украинцев можно будет скрыть количество проданного зерна. Граждане страны сейчас сильно опасаются потенциального дефицита продуктов и даже голода.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
Sberbank
Новости
Компания Renault передала все активы в России в госсобственность
Кривошеев: соседние страны стремятся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Минобороны Украины: "Путин не даёт согласия на эвакуацию с "Азовстали"
Боевой офицер Алёхин рассказал о работе ПВО на харьковском направлении
Киев отбирает у ВСУ грузовики для вывоза зерна: за ленд-лиз надо платить
Коротченко: Россия сможет сдержать НАТО после расширения только ядерным оружием
Гаспарян заявил, что американцы боятся "украинского прапорщика"
Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года
Комбат "Востока" Ходаковский показал "крысиные ходы" "Азовстали"
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Силовые структуры
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Последние материалы
Компания Renault передала все активы в России в госсобственность
Кривошеев: соседние страны стремятся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Минобороны Украины: "Путин не даёт согласия на эвакуацию с "Азовстали"
Боевой офицер Алёхин рассказал о работе ПВО на харьковском направлении
Киев отбирает у ВСУ грузовики для вывоза зерна: за ленд-лиз надо платить
Коротченко: Россия сможет сдержать НАТО после расширения только ядерным оружием
Гаспарян заявил, что американцы боятся "украинского прапорщика"
Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года
Комбат "Востока" Ходаковский показал "крысиные ходы" "Азовстали"
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников