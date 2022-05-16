Киевский режим устроил перепись военных грузовых автомобилей украинской армии. Для вывоза зерна за границу на Украине не хватает машин.
Ответственное за логистику подразделение командования ВСУ занялось сбором данных об имеющихся в воинских частях грузовых автомобилях. Все арсеналы, артиллерийские склады и базы ГСМ должны срочно предоставить Генштабу перечень находящейся на ходу техники.
Сообщается, что передать имеющийся транспорт необходимо для перевозки продукции гражданского назначения. Нет никаких сомнений, что имеется в виду зерно. Согласно данным источников, несколько автомобилей уже пересекли границу с Польшей.
Западные страны поставляют оружие на Украину вовсе не бесплатно, в качестве оплаты они забирают из страны сельхозпродукцию. Европа всерьёз боится грядущего продовольственного кризиса, а потому старается быстрее вывезти украинское зерно, используя весь возможный транспорт.
Применение именно военных автомобилей преследует ещё одну цель: так от украинцев можно будет скрыть количество проданного зерна. Граждане страны сейчас сильно опасаются потенциального дефицита продуктов и даже голода.
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