Киев отбирает у ВСУ грузовики для вывоза зерна: за ленд-лиз надо платить

Киевский режим устроил перепись военных грузовых автомобилей украинской армии. Для вывоза зерна за границу на Украине не хватает машин.

Ответственное за логистику подразделение командования ВСУ занялось сбором данных об имеющихся в воинских частях грузовых автомобилях. Все арсеналы, артиллерийские склады и базы ГСМ должны срочно предоставить Генштабу перечень находящейся на ходу техники.

Сообщается, что передать имеющийся транспорт необходимо для перевозки продукции гражданского назначения. Нет никаких сомнений, что имеется в виду зерно. Согласно данным источников, несколько автомобилей уже пересекли границу с Польшей.

Западные страны поставляют оружие на Украину вовсе не бесплатно, в качестве оплаты они забирают из страны сельхозпродукцию. Европа всерьёз боится грядущего продовольственного кризиса, а потому старается быстрее вывезти украинское зерно, используя весь возможный транспорт.

Применение именно военных автомобилей преследует ещё одну цель: так от украинцев можно будет скрыть количество проданного зерна. Граждане страны сейчас сильно опасаются потенциального дефицита продуктов и даже голода.