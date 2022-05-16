Украине придётся рассчитаться в полной мере за поставки вооружений в рамках ленд-лиза. Но у Вашингтона есть всё же кое-какие опасения по этому поводу. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Эксперт заметил в беседе с Украиной.ру, что американцы сильно боятся попадания своего оружия не в те руки. В случае с Украиной это будет особенно хлопотно.
"Во-первых, никто не отменял удивительное понятие "украинский прапорщик", способный пропарить налево что угодно и когда угодно. Во-вторых, учитывая умение Украины терять вооружение, назовем это так, которое потом оказывается частью экспозиции в ЛДНР", — пояснил аналитик.
Он добавил, что средства, потраченные США в рамках ленд-лиза, Украине всё равно придётся выплачивать американцам, даже если вместо обещанного суперсовременного вооружения они завернут в красивую упаковку "помощи" старое советское оружие, которое собирают сейчас Штаты по всему миру.
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